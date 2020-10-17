Merih'in takımı Juventus haftayı tatsız bitirdi

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kaldı.

Merih'in takımı Juventus haftayı tatsız bitirdi
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17 Ekim 2020 23:40
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone deplasmanına konuk oldu.

Ezio Scida Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Crotone 12. dakikada Nwankwo'nun penaltısı ile öne geçtikten dakikalar sonra 21'de Morata golünü atarak maça dengeyi getirdi ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının henüz başında dakikalar 60'ı gösterdiğinde Chiesa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Morata'nın golü bu kez VAR'dan döndü ve iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Juventus 8 puana yükselirken Crotone ise sezonun ilk puanını almış oldu ve haftayı son sırada tamamladı.



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