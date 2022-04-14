Merih üzüldü, Çağlar sevindi

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarında perşembe akşamının TSİ 19.45 seansı sona erdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1'in rövanşında Atalanta ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Bergamo'da oynanan maçı konuk ekip RB Leipzig kazandı. Leipzig'e turu getiren golleri 18 ve 87. dakikada Nkunku attı. Leipzig, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.



Atalanta forması giyen milli yıldız Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. Merih, 60. dakikada sarı kart gördü.



LEICESTER GERİ DÖNÜP KAZANDI



UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde PSV ile Leicester, 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya geldi. PSV, Eran Zahavi'nin 27. dakikadaki golüyle öne geçti. Leicester City, 77'de Maddison ve 88'de Ricardo Pereira ile tur atlamayı başardı.



Leicester forması giyen milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, yedek bekledi.





İLGİLİ VİDEO