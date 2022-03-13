Merih sonradan girdi, Atalanta berabere kaldı

İtalya Ligi Serie A'da 29. hafta mücadelesinde Atalanta, konuk ettiği Genoa ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merih sonradan girdi, Atalanta berabere kaldı
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13 Mart 2022 22:43
İtalya Ligi Serie A'da 29. hafta karşılaşmasında Atalanta, Genoa'yı ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 78. dakikada Scalvini'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Atalanta, 48 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 7. beraberliğini alan Genoa ise 19 puanla 19. sırada yer buldu.

Atalanta, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Genoa ise Torino'yu konuk edecek.

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