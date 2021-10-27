Merih oynamadı, Atalanta 1-0'dan geri döndü!

İtalya Ligi Serie A'da 10. hafta karşılaşmasında Sampdoria, Atalanta'yı konuk etti.



Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Atalanta'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada kendi kalesine Askildsen, 21. dakikada Duvan Zapata ve 90+5. dakikada Ilicic attı. Sampdoria'nın tek sayısı ise 10. dakikada Caputo'dan geldi.



Atalanta'da sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Atalanta, 18 puanla 4. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Sampdoria ise 9 puanla 15. sırada yer buldu.



Atalanta, gelecek hafta Lazio'yu konuk edecek. Sampdoria ise Torino deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO