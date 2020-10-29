Merih kırmızı gördü, Barcelona tek golle kazandı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 2-0 mağlup ederken, milli oyuncumuz Merih Demiral kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com
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Merih kırmızı gördü, Barcelona tek golle kazandı
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29 Ekim 2020 00:54
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Juventus, evinde Barcelona'yı konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barça, 2-0'lık skorla kazandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Ousmane Dembele ve 90. dakikada penaltıdan Lionel Messi'den geldi.

Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MORATA'DAN İLGİNÇ BİR REKOR

Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın karşılaşmada tam 3 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi. 15, 30 ve 55. dakikalarda ağları sarsan Morata'nın golleri VAR'da incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk maçında Ferençvaros'u mağlup eden Barcelona, böylece 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Açılış haftasında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Juventus ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Barcelona, evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Juventus ise deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

E Grubu:

Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0



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