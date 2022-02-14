Merih, Juventus'a direndi, galibiyet kıl payı kaçtı!

İtalya Ligi Serie A'da 25. hafta mücadelesinde Atalanta, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Atalanta'da Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Merih, Juventus'a direndi, galibiyet kıl payı kaçtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 00:40
İtalya Ligi Serie A'da 25. hafta karşılaşmasında Atalanta, Juventus'u ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Atalanta'nın golünü 76. dakikada Malinovsky kaydetti. Juventus'un sayısı 90+2. dakikada Danilo'dan geldi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Atalanta, 44 puanla 5. sırada yer aldı. Juventus ise 46 puanla 4. sırada yer buldu.

Atalanta, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus ise Torino'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.