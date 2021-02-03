Merih duvar ördü, Ronaldo ile Juventus Inter'i yıktı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaştı.



Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak ilk maçta final için avantajı eline geçirmeyi başardı.



Karşılaşmanın 9. dakikasında Lautaro Martinez'in olüyle öne geçen Inter'e cevabı 26. dakikada Ronaldo penaltıdan verdi. Dakikalar 35'i gösterdiğinde yeniden sahneye çıkan Ronaldo'nun golü, ilk yarının skorunu 2-1 Juventus lehine tayin etti.



İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Inter oldu. Oyunu rakip yarı alana yıkmayı başaran Inter, Juventus savunmasına zor anlar yaşattı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı kritik müdehalelerle Buffon ile birlikte Inter'i durduran isim olmayı başardı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Ronaldo, Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 23 gol atarak hem galibiyette büyük pay sahib oldu, hem de ilerlyen yaşına rağmen formunun zirvesnde olduğunu bir kez daa gösterdi.



İki takımı karşı karşıya getirecek yarı final rövanş karşılaşması 9 Şubat tarihinde Juventus'un sahasında oynanacak.



