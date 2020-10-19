Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'taki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Merih Demiral'ın tek rakibi Ronaldo
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19 Ekim 2020 10:01
İtalya Ligi'nde önceki gün Juventus, Crotone ile 1-1 berabere kalırken, Merih Demiral maça damgasını vurdu.

%90 hava topu mücadelesi kazanma oranı yakalayan ve %95 pas isabeti ile 90 dakika sahada kalan milli stoperimiz, bir hava topu mücadelesinde ise limitleri aştı.

Bir mücadele sırasında topa kafa vurmak için yükselen 22 yaşındaki futbolcunun bu sıçraması İtalya'da manşetleri süslerken, Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon Sampdoria maçındaki 2 metre 56 cm'lik yükselişi ile kıyaslandı.



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