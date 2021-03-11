Merih Demiral'dan milli takıma kötü haber!

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Merih Demiral'dan milli takıma kötü haber!
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11 Mart 2021 17:35
İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı.

Sağ bacak uylukta düşük dereceli lezyon tespit edilen 23 yaşındaki futbolcunun sahalardan 20 gün boyunca uzak kalacağı açıklandı.

Merih Demiral, A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda (24 Mart), Norveç (27 Mart) ve Letonya (30 Mart) maçlarında forma giyemeyecek.



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