Merih Demiral'dan milli takıma kötü haber!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral sakatlandı.
Sağ bacak uylukta düşük dereceli lezyon tespit edilen 23 yaşındaki futbolcunun sahalardan 20 gün boyunca uzak kalacağı açıklandı.
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda (24 Mart), Norveç (27 Mart) ve Letonya (30 Mart) maçlarında forma giyemeyecek.
Sağ bacak uylukta düşük dereceli lezyon tespit edilen 23 yaşındaki futbolcunun sahalardan 20 gün boyunca uzak kalacağı açıklandı.
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda (24 Mart), Norveç (27 Mart) ve Letonya (30 Mart) maçlarında forma giyemeyecek.