Merih Demiral'a İngiltere'den dev talip!

Juventus'ta top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral'a İngiltere Premier Lig'in dev ekibi talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Merih Demiral'a İngiltere'den dev talip!
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06 Ocak 2021 17:17
İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral dev kulüplerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Liverpool Echo'nun haberine göre; 22 yaşındaki genç stoper için İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool devreye girdi. Bu sezon yaşanan sakatlıklardan ötürü savunma kurgusunda sıkıntı yaşayan Liverpool, başarılı futbolcuyu gündemine aldı.

45 MİLYON STERLİN!

Haberde İngiliz devinin Merih Demiral için Juventus'a 45 milyon sterlin'lik bir teklif yapacağı iddia edildi. Buna karşın Torino ekibinin Merih'i devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 9 resmi maça çıkan Merih Demiral, 1 asist yaptı.



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