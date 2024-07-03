Merih Demiral: "Yüksel Türk!"

Gol sevinci sebebiyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Merih Demiral: 'Yüksel Türk!'
Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Merih Demiral, paylaşım yaptı.

Attığı gol sonrası yaptığı sevinç için hakkında soruşturma açılan milli oyuncu, sosyal medya hesabından bu soruşturmaya yanıt verdi.

Milli oyuncumuz, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı da kullandı.

Merih Demiral'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı ve birçok olumlu yorum aldı.


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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