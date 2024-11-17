Merih Demiral: 'Yolumuza devam edeceğiz'

A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.



Demiral, "Harika ev sahiplikleri için Kayseri halkına çok teşekkürler. İnşallah son maçımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımına kalp ve Türk bayrağı emojileri de ekledi.



Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.