Merih Demiral: "Yolumuza devam edeceğiz"

A Milli Takım'da Merih Demiral, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Merih Demiral: 'Yolumuza devam edeceğiz'
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17 Kasım 2024 00:51
Son güncelleme 17 Kasım 2024 00:58
A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Galler karşılaşması sonrası açıklamada bulundu.

Demiral, "Harika ev sahiplikleri için Kayseri halkına çok teşekkürler. İnşallah son maçımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımına kalp ve Türk bayrağı emojileri de ekledi.

Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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