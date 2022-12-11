Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'dan Ronaldo'ya destek

This changes nothing. He is the GOAT and will forever be. Hero of me and many of us. #Cristiano



— Merih Demiral (@Merihdemiral) December 10, 2022

Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral ve Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.Daha önce Juventus'ta Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter'da yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda,dedi.