AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Merih Demiral: "Vallahi çok üzgünüz"

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Merih Demiral konuştu.

Merih Demiral: 'Vallahi çok üzgünüz'
A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendire Merih Demiral "Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok." dedi.

Açıklamalarına devam eden Merih Demiral "Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz. Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
Son Dakika Haberleri
Tümer Metin: "Kusura bakmayın, en kötüsüyüz"
Granit Xhaka: "Türkiye deneyimsizdi! Gelecekleri parlak"
Burak Yılmaz: "Belki de turnuvada oynamayı bilmiyoruz!"
"Şenol Güneş, ülkesini seviyorsa istifa etmeli"
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar
Hakan Çalhanoğlu: "Boynumuzu eğmeyeceğiz!"
Xherdan Shaqiri: "Türkiye daha iyi olacak!"
Merih Demiral: "Vallahi çok üzgünüz"
Böyle hayal etmemiştik...
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play