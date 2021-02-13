Merih Demiral oynamadı; Napoli, Juve'yi yıktı!

İtalya Ligi Serie A'da 22. hafta karşılaşmasında Napoli, Juventus'u konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 31. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.
Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede forma şansı bulamadı.
Bu skorun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Napoli, 40 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilgi alan Juventus ise 42 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.
Napoli, gelecek hafta Atalanta deplasmanına konuk olacak. Juventus ise kendi evinde Crotone'u ağırlayacak.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 31. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.
Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede forma şansı bulamadı.
Bu skorun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Napoli, 40 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilgi alan Juventus ise 42 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.
Napoli, gelecek hafta Atalanta deplasmanına konuk olacak. Juventus ise kendi evinde Crotone'u ağırlayacak.