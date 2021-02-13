Merih Demiral oynamadı; Napoli, Juve'yi yıktı!

İtalya Ligi Serie A'da 22. hafta karşılaşmasında Napoli, Juventus'u konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 31. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.



Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelede forma şansı bulamadı.



Bu skorun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Napoli, 40 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra yenilgi alan Juventus ise 42 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.



Napoli, gelecek hafta Atalanta deplasmanına konuk olacak. Juventus ise kendi evinde Crotone'u ağırlayacak.



