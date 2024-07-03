Merih Demiral: 'Oğlum Merto, nasıl çıkardın?'

A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı kurtarış, Ay-Yıldızlı oyuncularımızı da fazlasıyla şaşkına çevirdi.Çeyrek finale çıkmak için geri sayımda olduğumuz anlarda, Mert Günok ağlara gitmek üzere olan topu inanılmaz şekilde kurtardı. Tribünde ve televizyonları başında maçı izleyen milyonlar adeta şaştı kaldı. Öyle bir an yaşadık ki, yılarca hafızalarımızdan silinmeyecek....Bizlerin dışında, o pozisyona saha içerisinde yakından tanık olan Merih Demiral de Mert Günok'un kurtartışına inanamadı ve son düdükle birlikte hemen takım arkadaşının yanına gitti.O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "" ifadelerini kullandı.