Merih Demiral, koronavirüsü atlattı

Juventus, Merih Demiral'ın koronavirüsü atlattığını duyurdu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merih Demiral, protokoller gereği kaldığı izolasyondan son 2 koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle ayrılacaktır. Hastalığı atlatan Merih, çarşamba sabahından itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."
Merih Demiral, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için geldiği milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merih Demiral, protokoller gereği kaldığı izolasyondan son 2 koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle ayrılacaktır. Hastalığı atlatan Merih, çarşamba sabahından itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."
Merih Demiral, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için geldiği milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.