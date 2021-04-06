Merih Demiral, koronavirüsü atlattı

Juventus, Merih Demiral'ın son 2 koronavirüs testinin negatif çıktığını ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2021 19:43
Juventus, Merih Demiral'ın koronavirüsü atlattığını duyurdu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merih Demiral, protokoller gereği kaldığı izolasyondan son 2 koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle ayrılacaktır. Hastalığı atlatan Merih, çarşamba sabahından itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."

Merih Demiral, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için geldiği milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.