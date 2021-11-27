İtalya Ligi'nde 14. hafta maçında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Atalanta oldu.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Merih Demiral eski takımına karşı maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 28'e yükseltti. Juventus 21 puanda kaldı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Merih Demiral eski takımına karşı maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 28'e yükseltti. Juventus 21 puanda kaldı.