Merih Demiral'ın transfer planı!

Atalanta'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Merih Demiral, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.



AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR



İtalyan basınında yer alan haberde, milli futbolcunun Avrupa'da (Şampiyonlar Ligi'nde oynayan) önemli bir ekipte forma giymek istediği vurgulandı. Ancak Merih'i şu aşamada satın alabilecek çok fazla kulübün olmadığının altı çizildi.



GELECEĞİ İÇİN ACELE ETMİYOR



Merih'e şu ana kadar Avrupa'nın ikinci sınıf ekiplerinin talip olduğu, milli futbolcunun da bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.



25 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda şu an için acele etmediği ve transferin son günlerinde kiralık olarak da ayrılmasının ihtimaller içerisinde yer aldığı ifade edildi.



TAKAS İMKANSIZ



Öte yandan İtalyan basınındaki haberde, Merih Demiral'ın West Ham United'dan Gianluca Scamacca ile takas edebileceği yönünde çıkan haberleri de değinildi. Merih'in Scamacca ile takasının imkansız olduğu vurgulandı.



INTER VE NOTTINGHAM FOREST



Merih ile geçen sezonun devre arasında Inter ve Nottingham Forest gibi takımların ilgilendiği de haberin detaylarında yer aldı.



Atalanta forması altında 70 maçta sahaya çıkan Merih Demiral, 3 kez gol sevinci yaşadı. Milli stoperin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



