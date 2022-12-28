Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu

Kariyerine İtalya'nın Atalanta takımında devam eden Türk milli oyuncu Merih Demiral'ın İtalya'daki evi hırsızlar tarafından hedef alındı. Demiral'ın evine giren hırsızlar evdeki değerli tüm eşyaları aldı.

, Fotoğraf; Instagram
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Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu
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28 Aralık 2022 12:20
Merih Demiral
Merih Demiral
Atalanta
Yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın İtalya'daki evi soyuldu.

Kariyerini Atalanta'da sürdüren Demiral, evde olmamasını fırsat bilen soyguncular milli futbolcunun evine girerek bütün değerli eşyalarını çaldı.

Evinin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar futbolcunun ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını aldı.

AİLESİ İTALYA'YA DÖNMEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken yıldız futbolcunun ailesi bu olay sonrası henüz İtalya'ya dönmedi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan Demiral'ın çok önemli talipleri olduğu ve devre arasında Atalanta'dan ayrılabileceği de iddialar arasında. Atalanta formasıyla iyi bir sezon geçiren milli futbolcuyla Manchester United ve Atletico Madrid ilgileniyor. 

 

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