Merih Demiral için sakatlık açıklaması

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Merih Demiral için sakatlık açıklaması
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23 Kasım 2020 14:12
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 22 yaşındaki Demiral'ın, Juventus Sağlık Kliniği "J Medical"de MR tetkikinin yapıldığı ve sağ iliopsoas kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, Merih Demiral'ın beklenen iyileşme süresinin 10 gün olduğunu bildirdi.

Demiral, siyah-beyazlı takımın, geçen cumartesi Cagliari ile evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika mücadele etmişti.

A Milli oyuncunuz, Juventus'un Ferencvaros ile oynayacağı Devler Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Merih Demiral, hafta sonunda Benevento deplasmanında da sahada olamayacak.



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