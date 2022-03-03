Merih Demiral için flaş sözler: "100 milyon euro!"

İtalyanların unutulmaz sağ beklerinden Pasquale Bruno, Merih Demiral için övgü dolu sözler sarf etti. 23 yaşındaki futbolcuyu yere göğe sığdıramayan Bruno, "Böyle savunmacılar için 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz. Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper oynamamıştı" ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral için flaş sözler: '100 milyon euro!'
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03 Mart 2022 12:03
Juventus'un sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Merih Demiral, burada gösterdiği performansla İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Merih Demiral için İtalyanların unutulmaz sağ beki Pasquale Bruno çok çarpıcı ifadeler kullandı.

MERİH DEMİRAL 100 MİLYON EURO

Merih Demiral ile Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer'e övgüler yağdıran Pasquale Bruno, "İkisi de çok güçlü savunmacılar. Böyle futbolcular için 100 milyon euro bile harcayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"CANNAVARO'DAN BERİ İLK KEZ"

Yorumlarının devamında methiyelerin dozunu iyice artıran Bruno, Merih Demiral için "Fabio Cannavaro'dan beri İtalya'da bu kadar güçlü stoper oynamamıştı" dedi.

MERİH DEMİRAL'IN ATALANTA KARNESİ

Bu sezon Atalanta'nın vazgeçilmez isimlerinden olan Merih Demiral, İtalyan ekibiyle çıktığı 27 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki milli stoperimizin güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

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