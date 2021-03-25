Merih Demiral geri dönüyor

Juventus'un 10 Mart'ta oynadığı Porto maçında sakatlanan Merih Demiral, Milli Takım kadrosuna alınsa da dün tribündeydi. Kampta topla çalışmalara başlayan oyuncu, sağlık heyetinin gözetiminde hazırlanırken Norveç maçında oynayabilecek duruma geleceği öğrenildi. Son karar ise Şenol Güneş'te olacak.A Milli Takım'ın başında Hollanda'ya karşı dün akşam sahadan galibiyet ile ayrılan Şenol Güneş, kariyerinde Portakallar'a karşı yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam 2001 yılında da Hollanda'ya rakip olmuş ve bu maçta da beraberlikle sahadan ayrılmayı başarmıştı.