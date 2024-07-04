Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı; Melchiorre faktörü

EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı ortaya çıktı.

Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı; Melchiorre faktörü
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenip tur atladığı maçın kahramanı Merih Demiral ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

AYLAR ÖNCE HAZIRLANMAYA BAŞLADI

EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı öğrenildi.

MELCHIORRE FAKTÖRÜ

Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, kondisyon antrenörü Giovanni Melchiorre ile özel olarak dev organizasyona hazırlandı ve kendisini fizik olarak üst seviyeye taşıdı.

Merih ayrıca rakip takımların forvet oyuncularının analizleriyle birlikte, savunmada kendisine gerekli olacak teorik bilgilere de sahip oldu.  


 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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