Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı; Melchiorre faktörü
EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenip tur atladığı maçın kahramanı Merih Demiral ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
AYLAR ÖNCE HAZIRLANMAYA BAŞLADI
EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı öğrenildi.
MELCHIORRE FAKTÖRÜ
Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, kondisyon antrenörü Giovanni Melchiorre ile özel olarak dev organizasyona hazırlandı ve kendisini fizik olarak üst seviyeye taşıdı.
Merih ayrıca rakip takımların forvet oyuncularının analizleriyle birlikte, savunmada kendisine gerekli olacak teorik bilgilere de sahip oldu.
AYLAR ÖNCE HAZIRLANMAYA BAŞLADI
EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı öğrenildi.
MELCHIORRE FAKTÖRÜ
Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, kondisyon antrenörü Giovanni Melchiorre ile özel olarak dev organizasyona hazırlandı ve kendisini fizik olarak üst seviyeye taşıdı.
Merih ayrıca rakip takımların forvet oyuncularının analizleriyle birlikte, savunmada kendisine gerekli olacak teorik bilgilere de sahip oldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1