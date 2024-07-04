Merih Demiral gerçeği ortaya çıktı; Melchiorre faktörü

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenip tur atladığı maçın kahramanı Merih Demiral ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.EURO 2024 başlamadan aylar önce, Merih Demiral'ın turnuvaya bireysel olarak hazırlanmaya başladığı öğrenildi.Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, kondisyon antrenörü Giovanni Melchiorre ile özel olarak dev organizasyona hazırlandı ve kendisini fizik olarak üst seviyeye taşıdı.Merih ayrıca rakip takımların forvet oyuncularının analizleriyle birlikte, savunmada kendisine gerekli olacak teorik bilgilere de sahip oldu.