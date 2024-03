Merih Demiral: 'Gayet hazır durumdayım'

A Milli Takım'ın deneyimli oyuncularından Merih Demiral hazırlık maçında karşılaşacağız Avusturya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Macaristan maçında skor olarak yenilgi olsa da oyun olarak yenilmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah kazanarak bitiririz kampı." ifadelerini kullandı.



Sakatlığını atlattığını ve iyi durumda olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum." dedi.



Son 1 aydır tüm maçlarda oynadığını ve hazır olduğunu söyleyen Merih Demiral şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."





