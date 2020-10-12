Merih Demiral: 'Formalar motive ediyor'

"O ANDA YAŞADIĞIM DUYGULAR TARİFSİZ"





Ben Fero: "Kendinize hep inanın. Zorluklar olacak, bunları da düşünün. Etrafınızdakileri motive edip, sadece bireysel değil, biz diye düşünün." #BiziKimseDurduramaz pic.twitter.com/HuNyLroZhA



— Sporx (@sporx) October 12, 2020

BEN FERO: "KENDİNİZE HEP İNANIN"

Kendinize hep inanın. Zorluklar olacak, bunları da düşünün. Etrafınızdakileri motive edip, sadece bireysel değil, biz diye düşünün.

Nike'ın düzenlediği Futbolun Geleceği Webinar'ında Merih Demiral, Berivan İçen, Ben Fero ve Ece Gözen, Irmak Kazuk'un moderatörlüğünde A Milli Takımımızın yeni formaları ve futbol üzerine sohbet etti.Formaları beğendiğini belirten Merih Demiral, "Milli formayı giymek çok özel, çok gurur verici. Formaların güzel olması ayriyeten motive olma sebebi. Başarının ana kriteri birlik ve beraberliktir. Oldukça genç bir milli takımız. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece nice başarılar yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.Milli formayı ilk kez giydiği anı anlatan yıldız oyuncu, "İlk defa milli takım formasını Ukrayna karşısında giydim. Son oyuncu değişikliği hakkımız vardı, hocamız Lucescu'ydu. Kenarda oturuyordum, hiç beklemiyordum oyuna girmeyi. Bir anda Lucescu arkasına döndü, oyuna gireceksin dedi. O anda yaşadığım duygular tarifsiz. Milli formayla sahaya her çıktığımda o duyguyu yaşıyorum ve bunun başarıyı getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.EURO 2020 için de konuşan milli futbolcu, "Motivasyonum çok üst düzeydi. EURO 2020 Haziran'da olsaydı katılamayacaktım ama şampiyonanın bu seneye ertelenmesi çok iyi oldu. Turnuvada en önemli şeylerden biri birlik ve beraberlik, biz zaten çok genç bir takımız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağımıza ve Avrupa şampiyonasında çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.Nasıl mutlu olduğu sorulan Merih, "Saha içinde bir takım arkadaşının senin için koştuğunu, mücadele ettiğini görünce çok etkileniyorum. Bunu görünce, sahaya adam geçirmemek için çıkıyorum. Bu beni motive ediyor." cevabını verdi.Kadın milli futbolcumuz Berivan İçen, "Necla Hoca ile yeni bir oluşum içerisindeyiz. Onun enerjisi ve desteği ile çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.Rapçi Ben Fero, "Gençlerimiz spora sadece profesyonel olacağım gözüyle bakmayıp, hayatına yerleştirirse çok işlerine yarayacaktır. Vazgeçmemeye devam." diyerek gençlere tavsiye verdi.Nike'ın A Milli Takımımız için hazırladığı yeni formaların sürdürebilirlik marka elçisi Ece Gözen ise, "Sürdürülebilir yaşamın artık bir trend değil, bunun eğitiminin de alındığı bir dünya hayal ediyorum. 10 sene sonra bilimin, teknolojinin, tasarımın daha holistik bir anlayışla bir araya geleceğini düşünüyorum."