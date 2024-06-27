Merih Demiral: "Emin adımlarla devam edeceğiz"

A Milli Takım'da Merih Demiral, Çekya karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı.

Merih Demiral: 'Emin adımlarla devam edeceğiz'
A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Merih Demiral, Çekya mücadelesi sonrası konuştu.

Merih Demiral, "Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular." dedi.

Açıklamalarına devam eden Merih, "Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz." diye konuştu.

Avusturya maçı için konuşan milli futbolcu, "Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız" şeklinde konuştu.



 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Bakan Bak:
Bakan Bak: "Milletimize hayırlı olsun"
Hasek:
Hasek: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"
X RAPORU: EURO 2024
X RAPORU: EURO 2024'te grup aşaması
Çekler için yolun sonu: Türkiye!
Çekler için yolun sonu: Türkiye!
Mehmet Büyükekşi:
Mehmet Büyükekşi: "Milletimize armağan olsun"
Sporx Anasayfasına Dön