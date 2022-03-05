Merih Demiral'den Roma maçı sonrası tepki!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Roma'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden yara aldığı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak hakeme tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merih Demiral'den Roma maçı sonrası tepki!
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05 Mart 2022 23:34
Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Roma'ya mağlup oldukları maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yıldız savunmacı Roma'nın forveti Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden aldığı yaraların görselini ve pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu ne?" açıklamasını yaptı.

İşte genç stoperin yaptığı paylaşım:

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