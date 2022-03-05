Merih Demiral'den Roma maçı sonrası tepki!

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Roma'ya mağlup oldukları maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Yıldız savunmacı Roma'nın forveti Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden aldığı yaraların görselini ve pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu ne?" açıklamasını yaptı.
İşte genç stoperin yaptığı paylaşım:
Yıldız savunmacı Roma'nın forveti Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden aldığı yaraların görselini ve pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu ne?" açıklamasını yaptı.
İşte genç stoperin yaptığı paylaşım:
💥💥Merih Demiral: "Bu ne?" https://t.co/ILfrtizrGC
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) March 5, 2022