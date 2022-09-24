Merih Demiral'den Jorge Jesus paylaşımı!

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'den Jorge Jesus ile flaş bir paylaşım yaptı.
Milli oyuncu yaptığı paylaşımda Jesus'un üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirdi.
Merih, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.
Merih Demiral ve Jorge Jesus, Portekiz'de Sporting'te birlikte çalışmıştı.
İşte Merih Demiral'in paylaşımı:
Milli oyuncu yaptığı paylaşımda Jesus'un üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirdi.
Merih, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.
Merih Demiral ve Jorge Jesus, Portekiz'de Sporting'te birlikte çalışmıştı.
İşte Merih Demiral'in paylaşımı:
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