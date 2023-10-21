Merih Demiral'dan kötü haber!

Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan basını ise başarılı futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Merih Demiral'dan kötü haber!
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21 Ekim 2023 14:45
Son güncelleme 21 Ekim 2023 15:47
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan kötü haber geldi.

Al Ahli, milli futbolcunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Avusturya'nın Innsbrück kentinde sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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