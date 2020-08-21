Merih Demiral, çalışmaya herkesten önce başladı

Uzun süre önce yaşadığı çapraz bağ sakatlığından geri dönmeye çalışan Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Merih Demiral, çalışmaya herkesten önce başladı
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21 Ağustos 2020 21:23
Milli oyuncumuz Merih Demiral, takımı Juventus'la yapacağı sezon öncesi hazırlıklarına 3 gün önceden başladı.

Aylar önce yaşadığı çapraz bağ kopması sakatlığından yeni yeni dönen stoper oyuncusu, oynayamadığı dönemdeki kaybını telafi etmek için uzun süredir sıkı bir çalışma programı yürütüyor.

Merih Demiral, Juventus'un sezon öncesi kampının başlamasından 3 gün önce çalışmalarına başladı. Milli oyuncumuz, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle De Ligt'e kaybettiği formasını geri almayı hedefliyor.

22 yaşındaki Merih Demiral, 1 Ağustos'ta oynanan Roma maçı ile 8 aylık aranın ardından ilk kez sahaya çıkmıştı.

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