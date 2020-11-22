Merih Demiral Cagliari karşısında yine gururumuz oldu

🇹🇷Cagliari karşısında Merih Demiral'ın performansı



⚽️94 kez topla buluşma

⚙️%99 Başarılı pas

🔦3/4 Başarılı uzun pas

⚔️1/2 Kayarak müdahale

🙅‍♂️10 İkili mücadele başarısı

🥅1 Şutu direkten döndü

🎯1 Asist pic.twitter.com/XSqZaeZx3U



— Sporx (@sporx) November 21, 2020

Juventus'un Cagliari'yi 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, performansıyla adeta parmak ısırttı.Merih Demiral savunmanın ortasından De Ligt ile birlikte forma giyerken 90 dakika sahada kaldı ve yakaladığı istatistiklerle galibiyette önemli pay sahiplerinden birisi oldu.Milli futbolcumuz Merih Demiral,Bu karşılaşmanınAyrıca Merih'in ikinci yarıda kullanılan kornere vurduğu bir kafa vuruşu da direkten döndü.Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla 6 karşılaşmaya çıktı ve 5'inde 90, 1'inde 7 dakika sahada kaldı.