Merih Demiral: 'Buffon, Þenol hocaya forma gönderdi'

A Milli futbolcu Merih Demiral, Gine maçý öncesi Anadolu Ajansý'na özel açýklamalarda bulundu.



Merih Demiral, "Biz baskýyý seven oyuncularýz, en iyi liglerde, en iyi takýmlarda oynuyoruz. Bizim için baský daha iyi. Aramýzda tatlý rekabet var. Bizim takýmda herkes birbiri için oynuyor. EURO 2020'de güzel baþarýlar elde edeceðiz" dedi.



Ýtalya maçýnýn kendisi için büyük anlam ifade ettiðini söyleyen Demiral, "Elimden geleni yapmaya çalýþacaðým. Ýtalya'ya karþý Ýtalya'da oynamak özel olacak. Soyunma odasýnda þakalaþýyoruz. Bonucci, Chiellini bana takýlýyor, ben de onlara takýldým tabi. Chiellini bana, 'Yýlmaz nasýl?' diyor. Soy isim ile söylüyorlar. Ýzliyorlar bizi. Güzel anýlar var. Bizim futbolcularýmýzý biliyorlar. Tatlý rekabet olmasý güzel. Buffon ile çok yakýnýz. Þenol hocaya da formasýný gönderdi. Çok özel, çok mütevazi bir insan. Buffon beni hep destekler sað olsun" dedi.



Chiellini'den övgüyle bahseden Demiral, "Chiellini 37 yaþýnda ama idmandaki o öðrenme hissini görmem beni çok etkiliyor. Buffon 42 yaþýnda hala fitness yapýyor. Oynamadýðýmda Dybala ve Ronaldo'nun idmanda þöyle yapmalýsýn demesi benim için çok önemli, büyük tecrübe" sözlerine yer verdi.



Merih ayrýca, " Juventus'ta þakalaþmalar çok oluyor. Türkçe kelimeler öðretiyorum. Ronaldo, Türkçe öðrenmek istiyor. Kulübe girdiðimde herkes bana 'Günaydýn' diyor. Emre Can ile hangi þarkýlarý söyleyebileceðimize bakýyorduk. Ben de Ýbrahim Tatlýses'in 'Haydi söyle' isimli þarkýsýný söyledim. Çok güzel muhabbetler oldu. 2 sene önce Portekiz 3. Ligi'nde oynarken þimdi Buffon'a, Ronaldo'ya þarký söylüyordum" açýklamasýný yaptý



