'Merih Demiral bu sezonun en iyi topunu oynadı'

Juventus'un sahasında Cagliari'yi mağlup ettiği karşılaşma, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'ın yıldızlaştığı bir geceye dönüştü.

Serie A'nın sekizinci hafta buluşmasında Portekizli forvet iki gole birden imza atarken, maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan Merih bu gollerden ikincisinin asistini yaptı. Milli futbolcunun ikinci yarıda bir kafa vuruşunda ise top direkten döndü. İtalyan basınında Merih'in bu maçtaki performansı için övgü dolu sözler kullanıldı.



Calciomercato'da "Merih Demiral sezonun en iyi topunu oynadı" denilerek bu maçtaki performansıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: "Türk futbolcu tüm defansın sorumluluğunu aldı. İlk golün asistini yaptı, bir vuruşu direkten döndü. İlk yarı olduğu gibi ikinci yarıda da dominant bir görüntü sergiledi".



Juventus'taki ilk sezonu olan geçtiğimiz sezon da çok iyi bir başlangıç yapan ancak ardından sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 22 yaşındaki Merih, bu sezona hızlı girdi. İlk asistini yaptığı maçın ardından futbolcunun bu sezon Serie A'da forma giydiği karşılaşma sayısı 6'ya yükseldi.



Müthiş rakamlar

Merih Demiral'ın Cagliari maçındaki performansı göz doldurdu. Juventus'un en iyilerinden olan Merih'in rakamları da dikkatlerden kaçmadı. OPTA'nın hazırladığı verilere göre genç stoperin rakamları beğeni topladı.

Merih Demiral mücadelede 94 kez topla buluşma, yüzde 99 başarılı pas, 4'te 3 başarılı uzun pas, 2'de 1 başarılı kayarak müdahale, 10 ikili mücadele kazanma, 1 şutun direkten dönmesi ve 1 asist rakamları elde etti.



İşte Juve'de yeni tandem!

Cagliari karşılaşmasının Juventus için bir diğer sevindirici yönünün ise iki genç stoperin savunmadaki uyumları olduğu belirtildi. Torino ekibinin savunmasının uzun yıllardır değişmeyen ikilisi Bonucci-Chiellini'nin yerine yeni bir ikilinin geldiği yorumları yapıldı. BBC olarak adlandırılan Barzagli-Bonucci-Chiellini çağının sonuna vurgu yapıldı.

La Gazzetta dello Sport'taki değerlendirmede "Demiral ve De Ligt birlikte çok az maçta oynadılar. Ancak bu karşılaşmada Juventus savunmasının gelecekteki ikilisi olabileceklerini gösterdiler. Cagliari maçında belki de yeni bir tarihin sayfalarını gördük" ifadeleri kullanıldı.



Kadına şiddete karşı boyandılar

Juventus-Cagliari maçında her iki takımın futbolcuları ile maçın hakemlerinin gözlerinin altındaki kırmızı çizgiler dikkatlerden kaçmadı. Bu kırmızı boyanın, kadına karşı şiddete hayır demek ve buna farkındalık oluşturmak adına yürütülen bir kampanyanın eseri olduğu ortaya çıktı.



