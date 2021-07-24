Merih Demiral ayrılmak istiyor, ilk teklif Atalanta'dan

Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in ardından Juventus'un 4. stoperi konumunda olmak istemeyen Merih Demiral kesin olarak ayrılığı düşünüyor. Juventus Merih için 35-45 milyon euro arasındaki teklifleri dinleme kararı aldı.

Abone Ol
Merih Demiral ayrılmak istiyor, ilk teklif Atalanta'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 11:05
Juventus'ta Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper olmak istemeyen Merih Demiral'ın siyah beyazlı takımdan kesin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'un Merih Demiral'ın ayrılık isteğine değerini bulmadan satmama kararı aldığı ve bonservis bedeli olarak 35-45 milyon euro aralığındaki teklifleri dinlediği ifade edildi. Daha önce benzer sebeplerle bazı oyuncularını kaybeden Juventus'un aynı hatayı yapmak istemediği bilgisi de haberlerde yer aldı.

Öte yandan Juventus'a Merih için ilk teklifi yapan ekibin Atalanta olduğu ve Bergamo ekibinin Juventus'a 25 milyon euroya ek olarak 5 milyon euroluk teklif yaptığı ifade ediliyor.

Juventus 2019 yılında Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.