Merih Demiral ayrılmak istiyor, ilk teklif Atalanta'dan

Juventus'ta Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper olmak istemeyen Merih Demiral'ın siyah beyazlı takımdan kesin ayrılık kararı aldığı belirtildi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'un Merih Demiral'ın ayrılık isteğine değerini bulmadan satmama kararı aldığı ve bonservis bedeli olarak 35-45 milyon euro aralığındaki teklifleri dinlediği ifade edildi. Daha önce benzer sebeplerle bazı oyuncularını kaybeden Juventus'un aynı hatayı yapmak istemediği bilgisi de haberlerde yer aldı.



Öte yandan Juventus'a Merih için ilk teklifi yapan ekibin Atalanta olduğu ve Bergamo ekibinin Juventus'a 25 milyon euroya ek olarak 5 milyon euroluk teklif yaptığı ifade ediliyor.



Juventus 2019 yılında Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



