Merih Demiral, Atalanta'ya gidiyor!

Merih Demiral, Juventus'un bugün yapılacak olan antrenmanına katılmadı ve Atalanta için sağlık kontrolünden geçmek üzere Bergamo'ya gitti.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristian Romero'yu Tottenham'a satan Atalanta, bu oyuncunun boşluğunu Merih Demiral ile dolduracak. Atalanta, bu transfer için Juventus'a 4 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyecek.



23 yaşındaki Mlli stoper, geçen sezon Juventus adına 32 resmi maçta forma giymişti.



Juventus, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



