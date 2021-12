Merih Demiral: 'Atalanta, her şeyi mümkün hissettiriyor'

"BAŞKA TAKIMA GİDEBİLİRDİM"

"ANTRENMANLARA ALIŞMAK GEREKİYOR"

"HER ŞEYİ MÜMKÜN HİSSETTİRİYOR"

"RONALDO İLE GERÇEKTEN YAKINDIK"

"HER ZAMAN FARK YARATAN BİRİ"

"AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın formasını terleten formasını terleten Merih Demiral açıklamalarda bulundu.Daha önce İtalya'da Juventus forması da giyen milli futbolcumuz Torino ekibi ile Atalanta arasındaki farkı kıyaslarken, "Benzer kaliteler. Ancak Atalanta'da antrenmanlar her zaman daha yoğun" ifadelerini kullandı.Yaz transfer döneminde Atalanta'yı tercih etme nedeni sorulan başarılı savunma oyuncusu, "Birkaç tane teklif aldım, yurt dışına da gidebilirdim. Atalanta'nın teklifini kabul etmeden önce Gian Piero Gasperini ile konuştum ve Atalanta'nın benim için ne kadar önemli bir fırsat olabileceğini anladım" dedi.Atalanta'da ilk dönemde zorlandığını itiraf eden 23 yaşındaki futbolcu, "Buradaki sisteme girmek için mentalitenizi değiştirmek ve her zaman ileriye bakmak zorundasınız. Hepsinden önemlisi ise yoğun antrenman programına alışmak gerekiyor." şeklinde konuştu.Takımının ligde aldığı başarılı sonuçları ve şampiyonluk şansını değerlendiren Merih, "Biz iyi bir takımız. Futbolcular, teknik direktörün istediği şeyleri sahada yansıtmaya çalışıyorlar. Özel bir şey yapıp yapmadığımızı bilmiyorum ama Atalanta'da forma giymek her şeyin mümkün olduğunu hissettiriyor. Şampiyonluk? Sıralamada birinci olmadan, bununla ilgili konuşmam" diye konuştu.Juventus'ta forma giydiği dönemde Cristiano Ronaldo ile arasında özel bir ilişki olduğu hatırlatılan milli futbolcu, "Cristiano ve ben gerçekten yakındık. Ronaldo, bana her zaman yardımcı oldu, WhatsApp'tan sıklıkla konuştuk. Onu tanıdığım en özel insanlardan birisi olarak görüyorum" şeklinde konuştu.Portekizli yıldızla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United-Atalanta eşleşmesinde karşılaşan Merin, "Ronaldo'nun rakip takımdansa, kendi takımınızda olmasının her zaman daha iyi olduğunu söyleyebilirim. O her zaman fark yaratmayı başaran biri" sözlerini kullandı.Devler Ligi'nde Villerreal ile karşılaşmalarını ve elenmelerini değerlendiren genç futbolcu, "Manchester United ve Villarreal ile oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz için pişmanlık var. İki maçı da kazanbilirdik. Şu an Avrupa Ligi'ndeyiz, en iyisini yapmaya çalışacağız. Avrupa Ligi, önemli bir kupa. Takımların ismine bakmanız yeterli; Borussia Dortmund, Barcelona, Porto ama biz önce Olympiakos'u düşünüyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.