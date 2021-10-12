Merih Demiral: "Ağlayanlar oldu"

A Milli Takımımızın Letonya galibiyetinin ardından Merih Demiral konuştu.

Haber; Sporx.com
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Merih Demiral: 'Ağlayanlar oldu'
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12 Ekim 2021 00:13
A Milli Takımımızda Merih Demiral, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten Merih, "Duygu karmaşası yaşıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Hepimiz galibiyeti çok istedik. Şanssız bir gol yedik. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Türk halkı, milli takım için ne kadar çabaladığımı, mücadele ettiğimi görüyordur. Şanssız bir andı. Sonra geri döndük. Son golden sonra çok mutluyum. Diyecek bir şey yok. İnşallah bunu devam ettirir, Dünya Kupası'na katılırız." dedi.

Böyle devam edeceklerini söyleyen milli futbolcu, "Gergin bir an vardı sahada, gergin bir ortamdı. Ağlayanlar oldu. Herkes birbirine sarıldı. Çok mutluyuz. İnşallah hep bunu devam ettiririz. Devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.


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