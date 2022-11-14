Merih Demiral, aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."
A Milli Takım, hazırlık maçlarında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile karşılaşacak.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."
A Milli Takım, hazırlık maçlarında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile karşılaşacak.
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