Merih Demiral'a Almanya'dan talip var

Milli futbolcumuz Merih Demiral'a bu kez Almanya'dan talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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Merih Demiral'a Almanya'dan talip var
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26 Temmuz 2021 01:25
İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için flaş bir transfer haberi gündeme geldi.

İtalyan basını, birçok kulüple adı anılan Merih Demiral'a Dortmund'un talip olduğunu duyurdu.

Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satan Dortmund, bu paranın bir kısmını stoper transferinde kullanacak. Dortmund'un, 23 yaşındaki milli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Dortmund'un dışında Atalanta'nın da Merih Demiral transferinde ciddi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Juventus'un Merih Demiral'ın satışına 35 milyon euroluk ödeme karşılığında onay vereceğinin altı çizildi.


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