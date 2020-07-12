Merih Demiral, 7 ay sonra geri döndü

Milli yıldızımız Merih Demiral, 7 ay aranın ardından ilk kez Juventus'ta takımla birlikte antrenmanlara çıktı.



12 Ocak'ta Roma'ya karşı oynanan maçta diz sakatlığı yaşayan Merih Demiral, ardından ameliyat olmuştu. Demiral'ın sabırlı süren çalışmaları ve rehabilitasyon sürecine sıkı bir şekilde uyması sonrası takımla birlikte antrenman yapmaya başladı. Merih'in takım antrenmanındaki performansı da yakından takip edilmeye başlandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi listesine de tekrar alınan Merih Demiral'ın, Sassuolo ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda olması bekleniyor.



Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.



