Merih 70'de girdi, Atalanta 90+3'te yıkıldı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Salernitana, konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yendi. Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Merih 70'de girdi, Atalanta 90+3'te yıkıldı
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13 Mayıs 2023 18:08
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Salernitana ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Salernitana'ya galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Antonio Candreva kaydetti.

Bu sonuçla birlikte  Atalanta 58 puanda kaldı ve 7. sırada konumlandı. Puanını 38'e yükselten Salernitana ise 15. sıraya yerleşti.

MERİH, 70'DE GİRDİ

Öte yandan Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Gelecek hafta Atalanta, Hellas Verona'yı konuk edecek. Salernitana ise deplasmanda Roma ile karşılaşacak.

 

 



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