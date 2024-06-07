Meriç Kuntker, Aliağa Petkimspor'a döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, genç oyun kurucu Murat Meriç Kuntker'in takıma döndüğünü duyurdu.



İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Meriç Kuntker, bu sezon Avrupa Kupası'nda da boy gösterecek takımımızın bir parçası olacak." ifadelerine yer verildi.



Sezon başında Aliağa Petkimspor kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Meriç Kuntker, transfer olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.



Genç oyun kurucu, Mersin ekibiyle 33 maçta 5,91 sayı ve 0,76 asist ortalamalarıyla mücadele etti.





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