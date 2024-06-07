Meriç Kuntker, Aliağa Petkimspor'a döndü

Aliağa Petkimspor, genç oyun kurucu Murat Meriç Kuntker'in takıma döndüğünü açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Meriç Kuntker, Aliağa Petkimspor'a döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 14:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, genç oyun kurucu Murat Meriç Kuntker'in takıma döndüğünü duyurdu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Meriç Kuntker, bu sezon Avrupa Kupası'nda da boy gösterecek takımımızın bir parçası olacak." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Aliağa Petkimspor kadrosunda yer alan 21 yaşındaki Meriç Kuntker, transfer olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Genç oyun kurucu, Mersin ekibiyle 33 maçta 5,91 sayı ve 0,76 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery