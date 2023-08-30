Mergim Berisha'ya Almanya'dan bir talip daha!

Avrupa Transfer Haberleri: Augsburg'un Fenerbahçe'den satın aldığı Mergim Berisha'ya Borussia Dortmund'dan sonra bir talip daha çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mergim Berisha'ya Almanya'dan bir talip daha!
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30 Ağustos 2023 16:12
Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'ya talipler artıyor. 

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un ardından Hoffenheim da Mergim Berisha'nın transfer yarışına katıldı. 

Cuma günü sona erecek transfer dönemi öncesi hücum hattına transfer yapmayı planlayan Hoffenheim'ın kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi planladığı belirtilirken Alman kulübünün Augsburg ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Augsburg'un Alman oyuncu Berisha için 15 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı. 

ANTRENMANA ÇIKMADI 

Öte yandan 25 yaşındaki santrfor bugün takımıyla beraber antrenmanlara çıkmadı. Antremanda yer almayan Berisha'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı.

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