Mergim Berisha: 'Türkiye'nin en iyi kulübündeyim'

SELAHATTİN BAKİ: "KOLAY OLMADI"

FREUND: "EN HARİKA ÖRNEKLERDENDİR"

BERISHA: "YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Fenerbahçe'nin Avusturya'nın RB Salzburg takımından kadrosuna kattığı, imzanın ardından kısa bir açıklama yaptı.Alman forvet çok mutlu olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'deyim. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.İmza töreninde yer alan yönetici Selahattin Baki ise, "Kolay olmayan transferlerden bir tanesi. Kendisiyle konuştuk, projelerimizi anlattık. Onun için de zor bir seçim olmadı. Potansiyeli büyük. Yaşının üzerinde kariyer yapmış bir futbolcu. Taraftarın beklediği Fenerbahçe'nin golcüsü hayırlı olsun. Vitor Hocamızın sistemine de uygun, performansıyla taraftarın sevgilisi olacak. Hepimizin isteği, amacı, motivasyonu bu yönde." ifadelerini kullandı.RB Salzburg da transferin resmileşmesinin ardından Berisha'ya veda etti.RB Salzburg Sportif Direktörü Christoph Freund, "13 yıldır Salzburg forması giyen Mergim, bu dönemde bizimle birçok büyük başarıyı kutladı. Sıkı ve kararlı çalışmasıyla birinci sınıf uluslararası bir forvet haline geldi. UEFA Gençlik Ligi'ni, Avusturya şampiyonluğunu ve kupasını birkaç kez kazandı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 5 golle mükemmeldi. Mergim, Red Bull Futbol Akademisi'nde yetişen gençlerin nasıl mükemmel olabileceğinin en harika örneklerinden bir tanesidir." diye konuştu.Berisha da eski kulübüne veda etti ve "Tüm kariyerimi Red Bull Salzburg'ta geçirdim ve burada çok şey öğrendim. Bunun için kulübe ve kulüpteki tüm insanlara teşekkür ediyorum. Salzburg'ta geçirdiğim onca yıldan sonra artık yeni bir şeyin vakti gelmiş gibi hissettim. Benim için çok çekici, heyecan verici olan yeni bir meydan okuma için Salzburg'tan ayrılıyorum." dedi.Fenerbahçe, yeni golcüsüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.