Mergim Berisha: 'Şu anda tek eksiğim gol'

Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transferin son günü kadrosuna kattığı Berisha şu ana kadar beklentilerin aşağısında kaldı.



23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilerde tek eksiğinin gol atmak olduğunu söyledi.



Berisha, forma rekabetinin üst seviyede olduğu bir takıma geldiğini söyleyerek, "Uyum sorunu da yaşadım ama bunu aştım. Benim için her şey güzel gidiyor. Şu anda tek eksiğim gol. Bu konudaki şanssızlığımı kırdığım zaman, benim için her şey daha farklı olacak. Bunu en kısa zamanda başaracağıma inanıyorum. Olympiakos karşısında fileleri havalandırarak hedefime ulaşmak istiyorum" dedi.



Mergim Berisha, sarı lacivertlilerde 5 maçta forma giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.



