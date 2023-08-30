Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu!

Avrupa Transfer Haberleri: Augsburg'un Fenerbahçe'den satın aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu!
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30 Ağustos 2023 20:55
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 21:01
Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı. 

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