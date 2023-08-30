Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın yeni takımı belli oldu.
Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı.
Bundesliga ekibi Hoffenheim, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman forvet, Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Hoffenheim, bu transfer için Augsburg'a 15 milyon euro bonservis ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı.