Mergim Berisha'nın sevgilisi isyan etti!

Fenerbahçeli Mergim Berisha sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle ligde çarşamba günü oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyemezken, sevgilisi Vesa Vllasaliu, Alman golcünün kendisi yüzünden sakatlandığı iddialarına sert tepki gösterdi.



Berisha ile ilgili olarak Karagümrük maçından 1 gün önce sarı lacivertliler "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Sağlık Hastanesi'nde kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması yaparken 23 yaşındaki futbolcu Olimpiyat Stadı'ndaki maçta görev yapamadı.



FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI



BU gelişmelerin ardından Alman oyuncunun sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu havaya kaldırırken çekilen fotoğrafı gündem oldu. Berisha'nın fotoğraf çektirmek için sevgilisini havaya kaldırdığı sırada sakatlandığını belirten sarı lacivertli taraftarlar, Vllasaliu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdırdı.



"BANA ŞİŞMAN MI DEMEK İSTİYORSUNUZ?"



Fotoğraflara yapılan yorumlar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vesa Vllasaliu tepkilere isyan ederken, erkek arkadaşını kendisinin sakatladığı iddialarına şu yanıtı verdi: "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun."



BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA DA KÜFÜRLERE YANIT VERMİŞTİ



Vesa Vllasaliu daha önce de 19 Eylül'deki Başakşehir maçındaki performansıyla eleştirilen Berisha için yapılan küfürlü yorumlara yine sosyal medyadan verdiği yanıt ile dikkat çekmişti. Yorumları paylaşan Vllasaliu hakaretler için şu paylaşımı yapmıştı: "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum."





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