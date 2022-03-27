Mergim Berisha, milli arada çıkış arıyor!

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Serdar Dursun ve Valencia'nın gölgesinde kalan Berisha, milli arayı iyi değerlendiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha, milli arada çıkış arıyor!
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27 Mart 2022 12:36
Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak Serdar Dursun ve Valencia'nın gölgesinde kalan Berisha, milli arada çıkış arıyor. Son maçlarda gerek ilk 11'de gerekse hamle oyuncusu olarak görev alan Alman futbolcu, takıma beklenen katkıyı yapamamıştı.

Görev aldığı süre içinde çalışkanlığı ile dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, milli arayı iyi değerlendiriyor. Ülke milli takımlarına giden Serdar Dursun ve Valencia'nın yer alamadığı idmanlarda, İsmail Kartal'ın gözüne girmek için büyük çaba harcayan Mergim Berisha, Kayserispor maçı ile birlikte ilk 11'de kalıcı olmak istediğinin sinyallerini veriyor. 

 

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