Mergim Berisha: 'İyi oynadık, önemli bir galibiyetti'

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıklarını vurgulayan Berisha "Gerçekten iyi oynadık. Bu galibiyet önemliydi." dedi.



İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili de açıklama yapan Berisha "Önümüzdeki maçta da bu maçtaki gibi oynamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO