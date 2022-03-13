Mergim Berisha: "İyi oynadık, önemli bir galibiyetti"

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha: 'İyi oynadık, önemli bir galibiyetti'
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13 Mart 2022 23:17
Fenerbahçeli Mergim Berisha, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını vurgulayan Berisha "Gerçekten iyi oynadık. Bu galibiyet önemliydi." dedi.

İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili de açıklama yapan Berisha "Önümüzdeki maçta da bu maçtaki gibi oynamak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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